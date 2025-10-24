Российский нападающий набрал 999 очков за карьеру в НХЛ

Российский форвард Кучеров в шаге от рубежа в 1000 очков в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на рубеж в 999 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает пресс-служба лиги.

В матче против «Чикаго Блэкхоукс», который завершился со счетом 2:3, хоккеист отдал две передачи, доведя свой суммарный показатель до 359 шайб и 640 передач.

Для Кучерова эта игра стала первым выходом на лед после двухматчевого отсутствия из-за болезни. В текущем сезоне на счету российского нападающего уже 5 очков (2 гола + 3 передачи).

В следующий матч «молний» против «Анахайм Дакс» Кучеров имеет шанс стать 101-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

