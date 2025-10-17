Легендарный российский футболист дал прогноз на предстоящее дерби «Локомотив» — ЦСКА

Экс-футболист Валерий Масалитин дал прогноз на предстоящее дерби между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, предположив, что встреча может завершиться результативной ничьей, отметив сильные и слабые стороны обеих команд. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» является более сыгранной командой, но имеет слабости в обороне. ЦСКА обладает преимуществом в линиях обороны и атаки, но у армейцев проблемы с центральным нападающим», — прокомментировал Масалитин, предположив результат: «Каким будет результат? Сложно сказать. Результативная ничья напрашивается».

Экс-футболист также обратил внимание на серьезные потери ЦСКА: отсутствие из-за травмы Мусаева и дисквалификацию Мойзеса, а также возможное отсутствие Акинфеева. При этом Масалитин подчеркнул, что обе команды демонстрируют атакующий футбол и создают много моментов у ворот соперника.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 18 октября в 19:45 по московскому времени. «Локомотив» остается единственной командой, не потерпевшей поражений в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), тогда как ЦСКА в прошлом туре уступил «Ростову» после перерыва на сборную.

Ранее стало известно, почему суперзвезда «Барселоны» перестанет раздавать бесплатные автографы.