Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный резко отреагировал на заявление шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о поддержке российских спортсменов. В своем аккаунте спортсмен разместил коллаж с изображением французского биатлониста в образе клоуна.

«Каким был, таким и остался» — подписал изображение Пидручный.

Конфликт возник после недавнего высказывания Фуркада, в котором он выразил сожаление по поводу длительного отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Французский биатлонист, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК) с 2023 года, неоднократно подчеркивал, что спортсмены не должны нести ответственность за политические решения своих стран.

Это уже не первый случай, когда Пидручный публично высказывается о российских спортсменах и тех, кто их поддерживает. Ранее украинский биатлонист неоднократно критиковал решение МОК о допуске некоторых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Инцидент произошел на фоне продолжающихся дискуссий о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену после их отстранения в феврале 2022 года.

Ранее в Госдуме предостерегли французского чемпиона Игр от поддержки российских спортсменов.