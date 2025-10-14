На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский биатлонист оскорбил поддержавшего российских спортсменов Фуркада

Украинский биатлонист сравнил с клоуном чемпиона ОИ Фуркада за поддержку россиян
close
Patrick Semansky/AP

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный резко отреагировал на заявление шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о поддержке российских спортсменов. В своем аккаунте спортсмен разместил коллаж с изображением французского биатлониста в образе клоуна.

«Каким был, таким и остался» — подписал изображение Пидручный.

Конфликт возник после недавнего высказывания Фуркада, в котором он выразил сожаление по поводу длительного отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Французский биатлонист, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК) с 2023 года, неоднократно подчеркивал, что спортсмены не должны нести ответственность за политические решения своих стран.

Это уже не первый случай, когда Пидручный публично высказывается о российских спортсменах и тех, кто их поддерживает. Ранее украинский биатлонист неоднократно критиковал решение МОК о допуске некоторых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Инцидент произошел на фоне продолжающихся дискуссий о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену после их отстранения в феврале 2022 года.

Ранее в Госдуме предостерегли французского чемпиона Игр от поддержки российских спортсменов.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами