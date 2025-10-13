На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского нападающего «Вегаса» признали первой звездой недели в НХЛ

true
true
true
close
Elaine Thompson/AP

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев удостоился звания первой звезды недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Дорофеев был признан лучшим по результатам голосования, обойдя нападающего «Оттавы» Шейна Пинто и вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

В трех проведенных матчах спортсмен отметился пятью заброшенными шайбами. Вторую звезду получил американец Пинто, набравший 5 очков (1+4) в четырех играх. Третьим призером стал российский голкипер Бобровский, отразивший 92,5% бросков и помогший «Флориде» одержать три победы в трех матчах.

Для Дорофеева эта награда стала первой в карьере. Российский форвард продолжает выступления за «Вегас» — действующего обладателя Кубка Стэнли, который команда выиграла в сезоне 2022/2023.

Ранее в Госдуме предостерегли французского чемпиона ОИ от поддержки российских спортсменов.

Хоккей. НХЛ
