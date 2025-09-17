На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда бокса подал в суд на бывшую невесту с требованием вернуть подарки за $350 тысяч

Боксер Хейни подал в суд на бывшую невесту из-за подарков на $350 тысяч
John Locher/AP

Известный американский боксер Девин Хэйни второй раз подал в суд на свою бывшую невесту Лину Сайед, утверждая, что та не возвращает сделанные им подарки на сумму в $350 тысяч. Об этом пишет TMZ.

Хейни утверждает, что купил девушке подарки — брендовые сумки, дорогие часы, бриллиантовое кольцо, бриллиантовые серьги — под предлогом того, что они собирались пожениться. А теперь, когда они разорвали свои отношения, она обязана вернуть подаренное, чего требует закон Калифорнии.

Этот иск стал вторым, до этого Хейни обратился в суд с аналогичным заявлением. По словам боксера, общая сумма его ущерба составила $500 тысяч.

Хейни — американский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой, в легкой и в первой полусредней, полусредней весовых категориях. Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии WBC (2023—2024) в первом полусреднем весе. Бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC (2020—2023), WBA Super (2022—2023), IBF (2022—2023), WBO (2022—2023), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2022—2023) в легком весе.

Ранее Алину Загитову внесли в базу «Миротворца».

