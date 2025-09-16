Украинца Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кроуфорд обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира
Andrew Couldridge/Reuters

Абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров мира, обойдя украинца Александра Усика, передает The Ring.

Кроуфорд возглавил рейтинг после победы над Саулем Альваресом. Замыкает тройку сильнейших японец Наоя Иноуэ, который на минувших выходных выиграл у представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева.

В августе стало известно, что Усик может стать фигурантом специального расследования, которое намеревается открыть Всемирная боксерская организация (WBO).

Поводом к началу расследования стало появление в сети видео, на котором Усик танцует и играет в футбол. При этом ранее украинский боксер обратился в руководство организации с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной.

По информации издания, в рамках расследования планируется в срок до 1 сентября провести повторное обследования Усика. Окончательные выводы о текущем состоянии украинского боксера WBO сделает на основании подробного медицинского отчета.

Ранее Усик заявил, что ему не нравится текст украинского гимна.

