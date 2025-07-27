Боксеру Усику не нравится текст гимна Украины

Боксер Усик заявил, что ему не нравится текст украинского гимна

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью Mail Sport Boxing заявил, что переписал бы текст гимна Украины.

По его словам, современный текст национального гимна не отражает реальность.

«Для меня гимн — это нечто особенное. Это гимн моей страны, где я живу. Но я изменил бы некоторые фразы в гимне Украины. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни», — заявил Усик.

19 июля Усик защитил пояса чемпиона мира по версиям WBO, Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), нокаутировав в пятом раунде британца Дэниела Дюбуа.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В 2024 году Усик выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее украинский боец смешанных единоборств вышел на бой под песню Виктора Цоя.