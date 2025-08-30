Усик может стать фигурантом расследования из-за видео, попавшего в интернет

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик может стать фигурантом специального расследования, которое намеревается открыть Всемирная боксерская организация (WBO). Об этом сообщает Boxing Scene.

Поводом к началу расследования стало появление в сети видео, на котором Усик танцует и играет в футбол. При этом ранее украинский боксер обратился в руководство организации с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной.

По информации издания, в рамках расследования планируется в срок до 1 сентября провести повторное обследования Усика. Окончательные выводы о текущем состоянии украинского боксера WBO сделает на основании подробного медицинского отчета.

В 2024 году Усик выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее Усик заявил, что ему не нравится текст украинского гимна.