Легенда «Локомотива» назвал фаворита матча «Ювентус» — «Боруссия»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что туринский «Ювентус» обыграет дортмундскую «Боруссию» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов, передает Odds.ru.

«Мне кажется, «Ювентус» по стилистике выглядит посильнее. «Ювентус» играет дома, поэтому родные стены помогут. Думаю, «Ювентус» победит», — сказал Пименов.

Встреча состоится 16 сентября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

