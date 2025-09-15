На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбежавший из Украины футболист присоединился к российской команде

Сбежавший из Украины футболист Роспутько присоединился к основе «Чайки»
true
true
true
close
ФК «Шахтер»

Сбежавший из Украины футболист Александр Роспутько присоединился к основной команде песчанокопской «Чайки», сообщает ТАСС.

Футболист внесен в заявку клуба и уже имеет право принимать участие в официальных турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Роспутько уже присоединился к основной группе, он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с «Черноморцем», это уже на месте решает главный тренер», — заявили в клубе.

Игра между «Чайкой» и «Черноморцем» состоится 15 сентября в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московкому времени.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько, выступавший за «Шахтер», после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что в Орске футбольный стадион провалился под землю.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами