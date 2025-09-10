Стало известно, разрешат ли российские флаги на отборочном турнире Олимпиады-2026

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян будут выступать на квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года без национальных атрибутов, сообщает ТАСС.

В официальном письме Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил сохраняющийся запрет на наличие флага и гимна у российских и белорусских атлетов, выступающих в нейтральном статусе.

«Флаги Российской Федерации или Белоруссии (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований», — заявили в организации.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

Ранее митрополит Митрофан благословил Петра Гуменника и Аделию Петросян на квалификацию к ОИ-2026.