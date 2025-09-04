Шуфутинский спел хит про 3 сентября и раскрыл, за какой клуб болеет

Шуфутинский после матча России и Иордании: с детства болею за «Спартак»

Российский певец Михаил Шуфутинский принял участие в церемонии закрытия товарищеского матча сборных команды России и Иордании и исполнил песню «3 сентября». Об этом пишет «РБ Спорт».

«Как мне исполнение моей песни футболистами? Прекрасно, неожиданно здорово. Нужно устроить конкурс — кому я больше подойду, с тем спою бесплатно. За кого болею? С детства болел за «Спартак», — заявил певец.

Поединок завершился со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

