В сборной Иордании объяснили, почему решили сыграть с Россией

Тренер сборной Иордании Селлами: в последнее время у России были большие успехи

Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами заявил, что товарищеский матч с национальной командой России поможет оценить состояние футболистов. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«В последнее время у сборной России были большие успехи. Россия сильна как в командной игре, так и обладает индивидуально сильными футболистами. Они используют мощный прессинг. У сборной России высокие защитники, поэтому они хороши в борьбе за мяч в своей штрафной», — отметил он.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

7 сентября команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024, а также не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпин оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира — 2026.