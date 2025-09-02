Бывший конкурент Сафонова нашел новый клуб

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы счастливы подтвердить переход Доннаруммы!» — говорится в заявлении.

Спортсмен, в свою очередь, поприветствовал фанатов.

«Привет, болельщики «Сити»! Скоро увидимся!» — сказал он.

Итальянский голкипер в минувшем сезоне выступал за «ПСЖ», он помог команде завоевать четыре трофея, в том числе выиграть Лигу чемпионов. Однако в борьбе за Суперкубок УЕФА он уже не участвовал, хотя оставался игроком команды: его попросту не включили в заявку.

К тому моменту парижане купили у «Лилля» вратаря Люка Шевалье, и именно он играл в матче за Суперкубок. Доннарумма выразил разочарование таким решением и объявил об уходе из команды за год до окончания контракта. СМИ сватали его в ряд европейских топ клубов, но в итоге он продолжит карьеру в «Сити».

Вторым номером в «ПСЖ» после Джанлуиджи был россиянин Матвей Сафонов. Но с уходом конкурента он не получил шанс, оставшись запасным с приходом Шевалье.

