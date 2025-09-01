На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нельзя говорить, что Слуцкий придет и все наладит»: легенда «Динамо» просит время для Карпина

Экс-игрок Точилин: надо время, чтобы тренер «Динамо» привил свои идеи команде
true
true
true
close
Zhang Haohao/VCG/Visual China Gr/Global Look Press

Знаменитый футболист и тренер Александр Точилин, в бытность игрок проведший 268 матчей за бело-голубых, убежден, что замена Валерия Карпина на Леонида Слуцкого не приведет к сиюминутному результату. Об этом он заявил «Советскому спорту».

Нельзя говорить о том, что Слуцкий приеёт в «Динамо» и сразу всё наладит. У него самого были неудачные примеры работы в виде «Рубина». Надо успокоиться и дать больше времени, чтобы тренер смог свои идеи привить команде. Если каждый раз шарахаться, то лучше не станет, — сказал Точилин.

Под руководством Карпина московская команда набрала всего восемь очков в семи турах и располагается на девятой строчке в туррнирой таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре бело-голубые потерпели поражение от «Динамо» из Махачкалы.

Подписать Слуцкого в «Динамо» призвал болельщик клуба, блогер Илья Мэддисон. Он в нецензурной форме раскритиковал Карпина и сообщил, что располагает инсайдерской информацией о переговорах бело-голубых с наставником «Шанхай Шэньхуа».

Ранее Карпин назвал позором игру с махачкалинским «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами