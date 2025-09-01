«Нельзя говорить, что Слуцкий придет и все наладит»: легенда «Динамо» просит время для Карпина

Экс-игрок Точилин: надо время, чтобы тренер «Динамо» привил свои идеи команде

Знаменитый футболист и тренер Александр Точилин, в бытность игрок проведший 268 матчей за бело-голубых, убежден, что замена Валерия Карпина на Леонида Слуцкого не приведет к сиюминутному результату. Об этом он заявил «Советскому спорту».

Нельзя говорить о том, что Слуцкий приеёт в «Динамо» и сразу всё наладит. У него самого были неудачные примеры работы в виде «Рубина». Надо успокоиться и дать больше времени, чтобы тренер смог свои идеи привить команде. Если каждый раз шарахаться, то лучше не станет, — сказал Точилин.

Под руководством Карпина московская команда набрала всего восемь очков в семи турах и располагается на девятой строчке в туррнирой таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре бело-голубые потерпели поражение от «Динамо» из Махачкалы.

Подписать Слуцкого в «Динамо» призвал болельщик клуба, блогер Илья Мэддисон. Он в нецензурной форме раскритиковал Карпина и сообщил, что располагает инсайдерской информацией о переговорах бело-голубых с наставником «Шанхай Шэньхуа».

Ранее Карпин назвал позором игру с махачкалинским «Динамо».