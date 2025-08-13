На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Спартака»: всем стыдно перед болельщиками и перед самими собой

Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев после поражения от махачкалинского «Динамо» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России заявил, что футболистам стыдно перед болельщиками, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что мы недовольны тем, что происходит, тем, какой результат показываем. Всем стыдно перед болельщикам и перед самими собой, поэтому настраиваемся на следующий матч», — сказал Дмитриев.

12 августа «Спартак» уступил в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в игре Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

Ранее «Спартаку» посоветовали пригласить экс-тренера «Зенита».

