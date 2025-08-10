«Когда папа был жив»: Овечкин назвал моменты, которые хотел бы пережить

Овечкин рассказал о значимых моментах в жизни, вспомнив своего отца

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какие моменты в своей жизни он бы хотел пережить еще раз. Его слова приводит Sport24.

«Ну, конечно, это момент, когда был жив папа, когда выигрывал чемпионат мира, когда выигрывал Кубок Стэнли», — поделился хоккеист.

В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира — 2008, 2012 и 2014 годах. Кубок Стэнли «Вашингтон» завоевал в 2018 году. Отца Овечкина не стало 15 февраля 2023 года.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

