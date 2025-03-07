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Тренер «Лиона» испытал стресс из-за ссоры Зеленского и Трампа

Тренер «Лиона» Фонсека пожаловался на стресс из-за ссоры Зеленского и Трампа
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Panoramic/Global Look Press

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который получил девятимесячную дисквалификацию из-за физического воздействия на арбитра матча чемпионата Франции против «Бреста», объяснил свое поведение большим психологическим давлением. Об этом сообщает The Athletic.

На заседании, посвященном разбирательству по делу о контакте с рефери, Фонсека пожаловался на стресс, вызванный текущей геополитической обстановкой в мире, связанной, в частности, с решениями 47-го президента США Дональда Трампа. Также португальский тренер заявил, что беспокоится вследствие неопределенности вокруг ситуации на Украине на фоне ссоры Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Фонсека работал в донецком «Шахтере» с 2016 по 2019 год. За это время он трижды стал чемпионом и обладателем национального кубка Украины, а также выиграл Суперкубок страны. Работая в стане «горняков», португалец познакомился со своей будущей женой — Екатериной Остроушко, с которой сыграл свадьбу в 2018 году.

Ранее Александра Мостового пригласили на работу в клуб РПЛ.

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