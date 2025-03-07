Мостового пригласили на работу в клуб РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью Sport24 заявил, что клуб готов взять на работу экс-полузащитника московского «Спартака» Александра Мостового.

По его словам, специалист может присоединиться к дагестанскому клубу по своему желанию.

«Сашу знаем уже лет 25-30. Все зависит от него. Если Мостовой будет иметь намерения попасть к нам, то в этом не откажем. Даже если в дальнейшем захочет попасть к нам в тренерский штаб, то и с этим проблем нет», — заявил Гаджиев.

В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию «А-УЕФА», которая дает право работать в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) в статусе помощника.

После 18-ти туров чемпионата Премьер-лигу возглавляют набравшие по 40 очков «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Следом за ними с отставанием в четыре очка располагаются столичные «Локомотив» и «Динамо». В активе занимающего шестое место московского ЦСКА 32 набранных балла. Трио лидеров свои встречи 19-го тура проведет на выезде.

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