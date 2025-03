Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин за каждый свой гол будет жертвовать деньги в фонд помощи детей, больных раком, передает «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

Россиянин запустил кампанию HE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, в рамках которой он будет жертвовать по сумме, равной номеру его шайбы в карьере, за каждый свой гол, начиная со следующего матча.

«Я вижу, как каждый раз дети улыбаются, когда мы ездим в больницы, чтобы навестить их. Если у нас есть шанс помочь им, мы должны им воспользоваться», — сказал Овечкин.

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, россиянину нужно забросить 11 шайб.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата (НХЛ) обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям. «Оттава» занимает десятое место, имея в активе 65 баллов. Пока команда из столицы Канады не проходит в зону плей-офф.

