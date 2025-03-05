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Овечкин рассказал, как Гретцки подарил ему свою клюшку

Овечкин: Гретцки подарил мне свою клюшку после победы в Кубке Стэнли
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что Уэйн Гретцки подарил ему свою клюшку после победы в Кубке Стэнли в 2018 году, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Гретцки сказал: «Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе. Так что, когда я выиграл Кубок, то спросил его: «Ну и где моя клюшка?» — сказал Овечкин.

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, россиянину нужно забросить 11 шайб.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата (НХЛ) обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям. «Оттава» занимает десятое место, имея в активе 65 баллов. Пока команда из столицы Канады не проходит в зону плей-офф.

Ранее Овечкин назвал любимую песню для караоке.

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