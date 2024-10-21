Российского тренера удивил разгром «Спартака» от «Краснодара»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что его удивил разгром московского «Спартака» от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Меня удивил разгром «Спартака» в игре с «Краснодаром». Есть такое ощущение, что в клубе не все в порядке. Вокруг «Спартака» всегда много разговоров происходит», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда разгромно проиграла «Краснодару».