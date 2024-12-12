Россиянам рассказали, надо ли сразу менять масло, если оно почернело

Потемнение моторного масла — это естественный процесс, который не всегда указывает на его износ или потерю свойств. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук.

По словам специалиста, масло темнеет из-за того, что оно очищает двигатель, собирает все продукты сгорания топлива и мелкие частицы. Помимо цвета также важны и другие показатели, например вязкость и уровень загрязнений.

Автоэксперт советует ориентироваться на интервалы замены масла, которые рекомендует производитель автомобиля, обычно это 7–15 тысяч км пробега или один раз в год. Если двигатель работает в тяжелых условиях, например при частых коротких поездках, высоких и низких температурах или на холостом ходу, следует менять масло раньше обозначенного срока.

Также специалист отмечает, что не стоит забывать о замене масляного фильтра вместе с маслом.

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