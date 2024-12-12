В Петербурге студенты похитили сверстника и требовали у него 600 тысяч рублей

Молодых людей из Петербурга подозревают в похищении человека. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. По версии следователей, три молодых человека напали на 18-летнего молодого человека, затем нанесли несколько ударов и затолкали в машину, которую взяли в аренду.

Во время поездки по городу подозреваемые заявили, что пострадавший должен им 600 тысяч рублей и требовали у него эту сумму. В результате юноши не смогли получить желаемое и отпустили подростка, высадив около ТЦ «Прибалтийский».

Вскоре юношей задержали. Выяснилось, что они учатся в Военмехе. На данный момент специалисты выясняют, были ли другие подобные эпизоды с участием фигурантов разбирательства.

Как сообщает kp.ru, студентом Военмеха является только один из задержанных, 19-летний молодой человек. Остальным подозреваемым по 18 лет, один из них учится в академии милиции, другой – в колледже.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, юноши находятся в изоляторе временного содержания.

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