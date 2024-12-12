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Замминистра здравоохранения Воронежской области ушел на СВО

Первый замминистра здравоохранения Воронежской области Минаков ушел на СВО

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Правительство Воронежской области

Первый заместитель министра здравоохранения Воронежской области Олег Минаков отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает местное издание «Обозреватель.Врн» со ссылкой на пресс-центр областного правительства.

Отмечается, что Минаков после окончания службы вернется к своим прежним обязанностям. Пока на его место назначили Александра Королюка.

6 декабря сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего главы Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

Ильина назначили главой Василеостровского района в 2019 году. В 2022 году в администрации прошли обыски, после чего чиновника сняли с должности. За день до этих событий в отношении Ильина возбудили уголовное дело о взятке. Задержать экс-главу района сразу не получилось, так как он скрылся от следствия.

Ранее бывший московский военком, обвиняемый во взяточничестве, ушел на СВО.

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