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Участника штурма Капитолия хотят посадить за попытку отправиться на СВО

Politico: участнику штурма Капитолия грозит тюрьма за попытку уехать на СВО

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earthcam.com

Участник штурма Капитолия Кевин Дэниел Лофтус может отправиться на полгода в тюрьму за попытку уехать на СВО. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на судебный документ.

По мнению прокурора, Лофтус намеревался навсегда переехать в другую страну и вступить в ряды иностранной армии.

«Его запланированная поездка была совершена с явной целью вступить в иностранную армию, чтобы поднять оружие против одного из союзников нашей страны и выступить против внешней политики нашей страны», — говорится в документе.

Отмечается, что тюремное заключение необходимо Лофтусу, чтобы удержать его от будущих преступлений и поддержать его уважение к закону.

До этого сообщалось, что 28 ноября 56-летний Лофтус намеревался вылететь в Турцию, а оттуда в Россию, чтобы по прибытии вступить в ряды российской армии. Однако мужчине улететь не позволили. После отмены вылета вылета в Россию он был задержан полицией за нарушение условий испытательного срока.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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