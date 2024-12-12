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Сладкие подарки на Новый год существенно подорожали

«Чек Индекс»: цена сладких подарков на Новый год выросла в 2024-м на 12–13 %

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Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

Цена сладких подарков перед новогодними праздниками взлетела до 13%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков, на детские праздничные наборы сладостей тратят минимум 700-800 рублей, подарок весом в 500–600 граммов обходится в среднем в 791 рубль, а наборы весом от 800 до 1000 граммов — в 1,3 тысячи рублей.

Как отметили в «Чек Индексе», в этом году больше покупают сладкие подарки в объеме 800–1000 граммов, тогда как в прошлом году выбирали по 500–600 граммов. Рост цены на подарки в компании объяснили подорожанием какао-бобов во всем мире.

На этой неделе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что, выбирая подарок на Новый год ребенку, родители обязательно должны убедиться в его безопасности и качестве. Депутат подчеркнула, что Новый год — это семейный праздник. Родителям стоит постараться и подарить своим детям новогоднее чудо.

Ранее россияне ответили, какие подарки они хотели бы получить на Новый год.

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