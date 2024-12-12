В ЕС раскрыли стратегию по Украине на случай отказа США помогать Киеву

Если США сократят помощь Украине, то Евросоюзу будет необходимо продолжать по-прежнему поддерживать Киев. Об этом в интервью газете The Guardian заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Если они (США. – прим. ред.) сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия», — подчеркнула она.

По оценке Каллас, предоставление помощи Киеву со стороны ЕС является «инвестицией» в «нашу собственную безопасность» и глобальную безопасность. При этом, отметила глава евродипломатии, финансовая поддержка Украины «не является благотворительностью», а отвечает стратегическим интересам Европы и США.

До этого Каллас заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что тот должен быть «сильным» в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай.

Каллас добавила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

Ранее в Совфеде высмеяли попытку Каллас указать Трампу, как вести себя с Россией.