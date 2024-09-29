Игроку «Зенита» оттоптали пах в матче с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена в центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» совершил грубое нарушение правил.

На 14-й минуте игры бразильский футболист «быков» после игрового столкновения наступил на пах нападающего Лусиано Гонду. Главный арбитр встречи не стал наказывать Тормену красной карточкой, выдав тому предупреждение.

Игра прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Мурада Мусаева набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Локомотив» по дополнительным показателям за счет победы в личной встрече. «Зенит» с 23 баллами опустился на третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов прервал годовую безголевую серию в РПЛ.