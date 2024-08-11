Роднина: отсутствие россиян на Олимпиаде-2024 скажется на отечественном спорте

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что отсутствие России на парижской Олимпиаде скажется на отечественном спорте, передает Sport24.

«Наверное, отсутствие наших атлетов на Играх скажется. Мы не присутствуем в международном спорте уже два года. В каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики», — сказала Роднина.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля. Церемония закрытия Игр состоится 11 августа.

Ранее Александр Овечкин рассказал, смотрит ли он парижскую Олимпиаду.