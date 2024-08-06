Игрок «Спартака» назвал новичка команды отличным исполнителем

Новичок московского «Спартака» аргентинский полузащитник Эсекьель Барко является отличным исполнителем. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил защитник красно-белых Никита Чернов.

«Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Русланом Литвиновым. Если серьезно, то Барко, конечно, отличный исполнитель, хорошо подает. С «Крыльями», правда, угловые не шли, но штрафные всегда здорово бьет. Все впереди», — считает Чернов.

Накануне «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Барко в этой встрече отметился результативной передачей. В предыдущем матче против «Химок» (3:1) аргентинский футболист забил прямым ударом со штрафного.

В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным «Локомотивом».

Ранее Барко рассказал, готов ли он заменить Промеса в команде.