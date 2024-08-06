Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Спартака» назвал новичка команды отличным исполнителем

Игрок «Спартака» Чернов: новичок команды Барко — отличный исполнитель

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Новичок московского «Спартака» аргентинский полузащитник Эсекьель Барко является отличным исполнителем. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил защитник красно-белых Никита Чернов.

«Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Русланом Литвиновым. Если серьезно, то Барко, конечно, отличный исполнитель, хорошо подает. С «Крыльями», правда, угловые не шли, но штрафные всегда здорово бьет. Все впереди», — считает Чернов.

Накануне «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Барко в этой встрече отметился результативной передачей. В предыдущем матче против «Химок» (3:1) аргентинский футболист забил прямым ударом со штрафного.

В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным «Локомотивом».

Ранее Барко рассказал, готов ли он заменить Промеса в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами