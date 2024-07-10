Экс-игрок «Зенита» сравнил Сергеева с Кассьеррой в свете скорого трансфера Соболева

Известный в прошлом футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры и за санкт-петербургский «Зенит», и за московский «Спартак», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил нападающего сине-бело-голубых Ивана Сергеева с лучшим бомбардиром прошлого сезона Маттео Кассьеррой в свете предстоящего переезда в Санкт-Петербург Александра Соболева и вероятного ухода из-за этого самого Сергеева.

«Если сравнивать Сергеева, допустим, с Кассьеррой. Пришел колумбиец в команду, два гола забил, но потом вливался, год не играл – сидел под Сергеевым. В прошлом сезоне у него пошло. Начал забивать, стал лучшим бомбардиром. Стали говорить про него, а про Сергеева притихли, хотя он до этого два сезона забивал не меньше Кассьерры, а то и больше. В прошлом сезоне у него было мало игрового времени. И где гарантия, что тот же Соболев сегодня впишется с ходу в игру «Зенита»? Для меня непонятен этот риск», — отметил Деменко.

Соболев в прошлом сезоне отметился в чемпионате Российской премьер-лиги пятью голами и шестью результативными передачами в 27 встречах. Сергеев выходил в минувшем сезоне в РПЛ на поле 26 раз, забив в них шесть мячей и сделав три результативные передачи.

Ранее стало известно, куда может уйти Миранчук из «Аталанты».