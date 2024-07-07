Немцы попросили переиграть четвертьфинал с Испанией на Евро-2024

Болельщики сборной Германии смогли собрать более 300 тысяч подписей за переигровку четвертьфинального матча чемпионата Европы 2024 года против сборной Испании Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Инициатор сбора подписей заявил, что имеет основания для запуска процесса обсуждения переигровки из-за нескольких ошибок англичанина Энтони Тэйлора, обслуживавшего игру, которые серьезно повлияли на исход игры.

Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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