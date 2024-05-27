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«ПСЖ» расстанется с запасным вратарем, если подпишет Сафонова

L'Equipe: «ПСЖ» продаст Тенаса, если подпишет вратаря «Краснодара» Сафонова

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов вытеснит запасного голкипера «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенаса, если решит присоединиться к французской команде. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, испанец уже попросил главного тренера Луиса Энрике отдать его в аренду в один из клубов Ла Лиги для получения стабильной игровой практики, так как в случае переезда Сафонова в Париж россиянин станет вторым вратарем клуба.

Отмечается, что официальное оформление сделки по трансферу вратаря находится в завершающей стадии.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Ранее «Зенит» призвали срочно обновлять состав.

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