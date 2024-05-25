Вяльбе о допуске России на Игры: я не гадаю на кофейной гуще

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о возможном допуске россиян на Олимпиаду 2026 года, заявив, что не занимается гаданием, передает Sport24.

«Верю ли я, что наши спортсмены выступят на Олимпийских Играх 2026 года? Я никогда не гадаю на кофейной гуще. Придет 26 год — тогда видно будет», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Алексей Немов заявил, что ему жаль российских атлетов.