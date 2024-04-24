«Не в своей тарелке»: в «Вашингтоне» оценили игру Овечкина в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина по итогам первых двух матчей четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

«В первых двух матчах он выглядел немного не в своей тарелке. Он старается», — заявил специалист.

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс».