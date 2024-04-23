Легенда ЦСКА предрек команде огромные проблемы в дерби со «Спартаком»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа «Спартака» в рамках матча 25-го тура Российской премьер-лиги в игре против «Ростова» вдохновит красно-белых перед принципиальной встречей против московского ЦСКА.

По его словам, негативную роль для красно-синих сыграет нехватка ключевых защитников — Виллиана Роши и Игоря Дивеева, удалившихся в игре с «Ахматом».

«Двух человек в обороне из-за красных карточек не будет, значит эту линию придется опять перекраивать. Может быть, на жилах ЦСКА как-нибудь вытянет эту игру, за счет физической готовности. Но если «Спартак» сыграет так же, как и против «Ростова», то легко разложит армейцев в дерби. Многое будет зависеть от тренерских решений, но положение у ЦСКА тяжелое, очень. «Спартак» на очень хорошем ходу был, я даже удивился, так что не думаю, что армейцы смогут что-то им противопоставить», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА. Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Армейская команда в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что «Ахмат» стал играть в правильный футбол.