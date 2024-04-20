Китайские пловцы получили право на участие в Олимпиаде, несмотря на допинг

У 23 китайских пловцов, допущенных к участию в летних Олимпийских игр в Токио, были обнаружены в допинг-пробах запрещенные вещества. Об этом сообщило NYT по итогам совместного расследования вместе с ARD.

По данным расследования, в январе 2021 года в образцах проб китайских атлетов был выявлен триметазидин, из-за которого всех наград с декабря 2021 года лишилась российская фигуристка Камила Валиева.

Китайское антидопинговое агентство установило в ходе собственного расследования, что следы препараты были обнаружены на столе в отеле, где остановилась спортивная делегация.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее сообщалось, что избившего российскую ринг-герл бойца ММА пожизненно отстранили.