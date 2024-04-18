Агент Овечкина: Саша не фокусируется на рекорде Гретцки

Глеб Чистяков, агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина, в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал большим достижением выход команды в розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли — 2024.

По его мнению, командный успех для 38-летнего россиянина всегда являлся большим приоритетом.

«Саша не фокусируется на рекорде, командный успех для него важнее. Чем меньше на это внимания обращаешь, тем легче это дается. Выход в плей-офф — большое достижение, особенно на фоне такого тяжелого сезона», — заявил Чистяков.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Александр Овечкин объяснил, как «Вашингтон» попал в плей-офф Кубка Стэнли.