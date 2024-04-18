Член ОКР ждет нового тренера для «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил работу Гильермо Абаскался на посту тренера команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет. Думаю, что и Слишкович — это временная кандидатура. Будем ждать нового главного тренера», — сказал Жуков.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. 17 апреля «Спартак» в ответном поединке в рамках Кубка России сыграл вничью с «Зенитом» 0:0. Благодаря победе в первой игре сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ. «Спартак» опустился в сетку Пути регионов, где встретится с «Динамо».

Ранее был назван существенный минус тренера Карпина.