Чемпион мира: если бы все строилось только на Овечкине, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин имеет большое значение для команды, передает «Чемпионат».

«Но это команда выигрывает. При всем уважении к Сашке, это команда. Овечкин лидер команды, ведет ее за собой. Но если бы все строилось только на нем, я думаю, команда не попала бы в плей-офф», — сказал Терещенко.

В ночь на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата НХЛ встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Овечкин стал автором первой шайбы. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

В первом раунде плей-офф турнира «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Ранее министр спорта Татарстана рассказал, где Овечкин будет работать после окончания карьеры.