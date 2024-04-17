Тренера по боксу отстранили от работы за домогательства

Национальной спортивный трибунал Австралии отстранил от работы на 6 месяцев тренера национальной сборной страны Джейми Питтмана за домогательства, передает Mundodeportivo со ссылкой на пресс-службу трибунала.

На Питтмана поступили многочисленные жалобы после двух зарубежных туров в 2023 год. Помимо домогательств, его обвиняли в жестоком обращении и издевательствах.

Во время слушаний 42-летний Питтман заявил, что он «смущен» и не будет оспаривать выводы, признав, что «некоторые его комментарии были неуместны».

Ранее сотрудница «Ред Булл», обвинившая главу команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в домогательствах, 4 марта была уволена из компании.

16 февраля 2024 года стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булла» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

Ранее вандалы изуродовали статую в честь футболиста-насильника.