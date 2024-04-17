Буре выбрал самого крутого хоккеиста в истории

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и спецпредставитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре считает, что Уэйн Грецтки останется лучшим хоккеистом после того, как Александр Овечкин побьет его рекорд. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

Вообще для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если какие‑то его рекорды падут. Я же видел, как Гретцки играет», — сказал Буре.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее владелец «Вашингтона» обратился к Овечкину после выхода команды в плей-офф.