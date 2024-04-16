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Российская гимнастка сообщила о расставании с фигуристом

Гимнастка Крамаренко заявила о расставании с фигуристом Варламовым

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко в своих социальных сетях призналась, что больше не состоит в отношениях с фигуристом Федором Варламовым.

«В отношениях ли я с Федей? Нет! Мы расстались!» — ответила Крамаренко на вопрос подписчика.

Варламов выступает в танцах на льду с Варварой Курносенко. В 2023 году фигурист и гимнастка откровенно рассказали о своем знакомстве и дружбе.

В середине сентября Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова.

Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь футбольного голкипера Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию», а ныне работает тренером вратарей в ЦСКА.

Ранее Крамаренко опубликовала фото в купальнике на пляже.

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