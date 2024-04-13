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Рублев разгромно проиграл тренировочный сет Надалю в Барселоне

Теннисист Рублев со счетом 1:6 проиграл тренировочный сет Надалю в Барселоне

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EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев разгромно проиграл тренировочный сет испанцу Рафаэлю Надалю.

Встреча прошла в Барселоне в рамках подготовки к грунтовому турниру серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР-500) в столице Каталонии и завершилась со счетом 1:6. По ходу встречи Надаль восхищался своей подачей, о чем не раз сообщал своему тренеру.

10 апреля Андрей Рублев завершил выступление на турнире серии АТР в Монте-Карло. В матче второго круга Рублев проиграл австралийцу Алексею Попырину. Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась в пользу 46-й ракетки мира со счетом 6:4, 6:4.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Новак Джокович признался, что отпраздновал победу в стиле Медведева.

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