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Фигурист Козловский обвинил в избалованности болельщиков из Москвы

Фигурист Козловский назвал избалованными болельщиков из Москвы и Петербурга

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Козловский заявил, что публика ледовых шоу из Москвы и Санкт-Петербурга поддерживает спортсменов хуже, чем в провинции. Его слова приводит Sport24.

«Поддержка публики? Бывало и лучше. Петербург и Москва потеряли ориентиры, балуют эти города фигурным катанием. А в регионах нас встречают очень тепло, это радует», — заявил Козловский.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается этой политики.

Для участия в Играх 2024 года в Париже российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова осталась недовольна выступлением на шоу Тутберидзе.

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