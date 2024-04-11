Кафельников объяснил, что помогло Хачанову обыграть Медведева на турнире в Монте-Карло

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что грунт помог Карену Хачанову обыграть Даниила Медведева в матче третьего круга турнира в Монте-Карло, передает «Спорт-Экспресс».

«Из-за того, что это грунт, конечно, шансы Хачанова были намного выше, чем если бы они играли на харде или в зале. Это, безусловно, сыграло на руку Карену. Он воспользовался шансом», — сказал Кафельников.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты. Хачанов в этой встрече один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков).

Ранее Медведев прошелся по судьям в Монако.