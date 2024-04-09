Чемпион ОИ заявил, что Британия пытается усыпить бдительность российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал осторожно относиться к высказываниям правительства Великобритании, поддержавшего российских спортсменов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Совершенно очевидно, что готовится какая-то провокация. Таким заявлением министр спорта Великобритании пытается усыпить бдительность наших спортсменов на самих Олимпийских играх, чтобы сделать что-то неприятное для спортсменов. Доверия никакого к ним нет. Верить в такое неожиданное прозрение ни в коем случае нельзя. Стоит очень осторожно к этому относиться», — сказал Васильев.

Правительство Великобритании поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее пловчиха Ефимова объяснила, почему не получает нейтральный статус для ОИ.