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Чемпион ОИ заявил, что Британия пытается усыпить бдительность российских спортсменов

Васильев ждет провокации от правительства Великобритании, поддержавшего россиян

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал осторожно относиться к высказываниям правительства Великобритании, поддержавшего российских спортсменов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Совершенно очевидно, что готовится какая-то провокация. Таким заявлением министр спорта Великобритании пытается усыпить бдительность наших спортсменов на самих Олимпийских играх, чтобы сделать что-то неприятное для спортсменов. Доверия никакого к ним нет. Верить в такое неожиданное прозрение ни в коем случае нельзя. Стоит очень осторожно к этому относиться», — сказал Васильев.

Правительство Великобритании поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее пловчиха Ефимова объяснила, почему не получает нейтральный статус для ОИ.

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