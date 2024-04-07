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Легенда «Спартака» объяснил, почему Абаскаля нужно убрать до конца сезона

Титов заявил, что «Спартаку» нужно уволить Абаскаля до конца сезона

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белым правильнее будет расстаться с тренером Гильермо Абаскалем, не дожидаясь окончания сезона. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Если есть замена и произвести ее срочно, это будет правильный шаг. У человека будет больше времени. У другого тренера просто не будет возможности разобраться и подготовить команду к следующему сезону

Возможно, команда устала от тренерского штаба. От этой всей ситуации, от того, что пишут, говорят — очень много негатива, и он мешает. Приходит новый штаб — и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч», — сказал Титов.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

«Динамо» и «Спартак» встретятся 7 апреля. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» назвали ходячей катастрофой.

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