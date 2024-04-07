Российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров сезона в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оторвался от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В последнем матче с «Питтсбург Пингвинз» российский форвард отметился тремя результативными передачами. Его команда потерпела поражение со счетом 4:5.

Россиянин упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от Натана Маккиннона на пять очков.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 76 матчей, отметившись 43 заброшенными шайбами и 93 результативными передачами. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров сезона в НХЛ. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 131 очко (48+83). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 очками (31+99). В топ-5 лучших бомбардиров входит российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он идет на четвертом месте, в его активе 111 очков (45+66).

Ранее россияне стали первой и второй звездой одного матча в НХЛ.